سلطات جنوب السودان تعتقل سكرتير الحزب الشبوعي وقيادات من لجنته المركزية
• اعتقلت السلطات الأمنية بدولة جنوب السودان كلاً من محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي ودكتور صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب وآمال الزين الناطق الرسمي بإسم الحزب بالإضافة إلي كوادر أخري .
• السلطات المختصة بدولة جنوب السودان أودعت الخطيب وأعوانه حراسات الأمن الخارجي بجوبا تمهيداً إلي ابعادهم إلي الخرطوم .
• وتعود خلفيات اعتقال قيادات الحزب الشيوعي بجوبا إلي الإجتماعات المكثفة التي ظل الحزب يعقدها بكامل طاقمه القيادي بعاصمة الجنوب منذ رابع أيام عيد الفطر المبارك وظل الوفد يتنقل بحرية بين جوبا وكاودة حيث يتم ترحيلهم أولاً إلي معسكر إيدا قبل أن تقلهم طائرة خاصة إلي مطار مدينة كاودا.
• وتعود أسباب اجتماعات الشيوعي المكثفة مع حركة عبدالواحد والحلو بالجنوب إلي خطة الحزب لاشعال الحرب مجدداً بأطراف السودان وزيادة العنف المسلح وغير المسلح بالخرطوم وعواصم الولايات السودانية .
عبد الماجد عبد الحميد
5 تعليقات
الشيوعي لو تم ايقاف تسلقه وتوسله اصحاب البندقية والخارجين عن القانون لانتهي دوره وتسربت عضويته
الحزب الشيوعي يغرِّد خااارج سرب التوافق الوطني وهو سبب الفوضي والمظاهرات اليومية وتتريس وإغلاق الشوارع وحرق إطارات السيارات وتلويث البيئة. دعوة لكافة مكونات الطيف السياسي في السودان للتوافق علي منع وتحييد وحظر الحزب الشيوعي والشيوعين عن ممارسةأ
ي شكل من أشكال الإنشطة السياسية .
يجب إستقبالهم في كوبر ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى مع بقيتهم وإلحاقهم بعبد الخالق والشفيع الفرصة لن تأتي مرتين وهم لن يفوتوا فرصة مماثلة في الآخرين، أقطعوا رأس الحية فهذه ليست بلاد شيوعية، كذلك غواصاتهم في الأحزاب الأخرى تؤجج الوضع وعلى رأسهم ود الفكي.
اخونا الصادق سلام .. معقول الحزب الشيوعى هو البحرك جموع الشباب الثورى فى الشارع .. لا اعتقد ذلك قد تكون عندهم بعض المنتسبين مع الشباب لكن كل الشباب ما اظن لان الحزب الشيوعى لو عنده هؤلاء الشباب اذن تكون عنده الاغلبية الشعبيه فى الشارع وممكن يراهن عليها فى الانتخابات . اعتقد معظم هؤلاء الشباب ثوار احرار من اجل مبادىء محددة . والحكم فى هذا الموضوع صندوق الانتخابات اذا كانت هناك انتخابات ولو اصلا هم عندهم هذه الشعبيه الكبيرة فى الشارع اذا لا خوف من الانتخابات وبالمناسبة هم اول الناس الرافضين الانتخابات لانهم عارفين ولا دائرة واحدة ستكون من نصيبهم عشان كدا من الان بدأوا فى اثارة القلاقل وبالمناسة الانتخابات الاتية اذا اتت ما عاوزين حاجة اسمها دوائر الخريجين ولا الاكاديميين كلنا شعب واحد حدنا الصندوق والانتخابات المباشرة تعرف لان اللعب بكون فى هذه الدوائر ، وبالمناسبة ما فى داعى لحظر الحزب لان الصندوق لوحده سوف يحظرهم …
ياجماعه العاهات ديل نعمل ليهم شنو نسال الله ليهم الهدايه.