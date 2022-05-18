سلطات جنوب السودان تعتقل سكرتير الحزب الشبوعي وقيادات من لجنته المركزية





• اعتقلت السلطات الأمنية بدولة جنوب السودان كلاً من محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي ودكتور صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب وآمال الزين الناطق الرسمي بإسم الحزب بالإضافة إلي كوادر أخري .

• السلطات المختصة بدولة جنوب السودان أودعت الخطيب وأعوانه حراسات الأمن الخارجي بجوبا تمهيداً إلي ابعادهم إلي الخرطوم .

• وتعود خلفيات اعتقال قيادات الحزب الشيوعي بجوبا إلي الإجتماعات المكثفة التي ظل الحزب يعقدها بكامل طاقمه القيادي بعاصمة الجنوب منذ رابع أيام عيد الفطر المبارك وظل الوفد يتنقل بحرية بين جوبا وكاودة حيث يتم ترحيلهم أولاً إلي معسكر إيدا قبل أن تقلهم طائرة خاصة إلي مطار مدينة كاودا.

• وتعود أسباب اجتماعات الشيوعي المكثفة مع حركة عبدالواحد والحلو بالجنوب إلي خطة الحزب لاشعال الحرب مجدداً بأطراف السودان وزيادة العنف المسلح وغير المسلح بالخرطوم وعواصم الولايات السودانية .

عبد الماجد عبد الحميد

