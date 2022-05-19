هل ستدخل شيرين أبو عاقلة الجنة؟.. أحمد كريمة يجيب على سؤال مثير للجدل: «ليست للمسلمين فقط»





«إغتيال شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال».. خبر أثار غضب العرب جميعًا، الأيام الماضية، وذلك بعد تعمد الكيان الصهيوني قتل الصحفية الفلسطينية، أثناء تغطيتها الاشتباكات في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

مشاهد تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقتل أبو عاقلة، أشعلت غضب الكثيرين، وبينما كان الجميع يتحدث عن الواقعة، ظهر فصيل من الناس يشير إلى ديانة شيرين، وأن الترحم عليها ووصفها بالشهيدة لا يجوز.

من هنا ترك الغالبية العظمى من الناس الحديث عن واقعة إغتيال أبو عاقلة من قبل الاحتلال الغاشم، وأخذ الناس ينقسمون إلى فصيلتين، الأول يرى حق شيرين في دخول الجنة -أيا كانت عقيدتها- والأخر يرى أنه لن يجوز كونها غير مسلمة.

وفي محاولة لحسم الجدل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مقتضب، للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وهو يتحدث عن هذه القضية باستفاضة وبالأدلة.

يقول: «أنا هتكلم بصراحة، أولًا الجنة ليست وقفًا على شريعة من الشرائع، لا نقول الجنة لليهود فقط كما زعموا، ولا للمسيحين فقط، وليست الجنة محصورة أو وقف على المسلمين».

وأكمل: «الجنة ملك لله يدخل فيها من يشاء من عباده، لكن أنا عايز أصحح معلومة، أخواتنا أهل الكتاب ليسوا من الكفار، وأنا ليا كتاب في هذا اسمه (أهل الكتاب في التشريع الإسلامي)، أخواتنا أهل الكتاب من اليهود الموادعين، والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا من الكفار، لأن ربنا قال في سورة المائدة (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ) ودي آية غير منسوخة».

وتابع: «وبعدين ربنا في سورة البقرة والمائدة قال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ)، الله سبحانه وتعالي بس، لا شيخ ولا بابا ولا حاخام هيفصل بالنيابة عن الله، اللي بيفصل الله، فالخلق خلقه والجنة جنته، الله لم يذكر عقيدة الشهيد، مسلم أو غير مسلم».

حاولت مذيعة برنامح أحلي حياة المذاع عبر فضائية LTC، أن تجادل كريمة بسؤالها «بيرجعوا إن الدين عند الله الإسلام» ليشرح لها معنى الآية بقوله «الدين هنا بمعناه العام، في تعبير خاص اللي هو الإسلام بتاعنا إحنا، إنما الإسلام في قواعد اللغة إسلام العقل والوجه لله من أول آدم إلى محمد».

بدى وأن كريمة يتابع الحملة التي تشن على الدكتور المصري مجدي يعقوب، في القضية ذاتها، كونه يتعرض لحملات تشير بأنه لن يدخل الجنة كونه غير مسلم، وهو ما قاده لأن يختم اللقاء بقوله: «الجزئية الأخيرة عايز أقول للطبيب النابغة البروفيسور المصري مجدي يعقوب، ولا تعنيني دياتنه وأعلم أنه مسيحي، تقبل الله صالح أعمالك، وأكثر الله من أمثالك وبارك في سعيك».

المصري اليوم