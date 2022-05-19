المؤثر “فهد الأزرق” يحكي قصة استمتاعه مع فتاة مغربية حسناء بـ (دُبي) وقضاء لحظات أجمل من شهر العسل وهروبه من دفع الحساب!





سرد الحكواتي المؤثر “فهد الأزرق” قصة استمتاعه مع فتاة مغربية حسناء بـمدينة(دُبي) وقضاء لحظات أجمل من شهر العسل وهروبه من دفع الحساب، جاء فيها:

قبيل فطرت في مطعم الزول في دبي بمنطقة “فريج المرر”، فطرنا بفول وام فتفت، معاي صاحبي عاصم ود القاسم عزمني اها بعد فطرنا صاحبي مشى على شغلو شغال شحن وانا بقيت لافي في “فريج مرر” لحدي بعد قريب صلاة العصر.

اها فكرت اشرب قهوة، في حبشيه كوركت لي قالت لي اتفضل ما اشتغلت بها ماشي، في اتجاه المحل التاني لقيت فتاة مغربية سمحه خلاص ما بتقدر تعاين فيها مرتين تقول حورية بس، عزمتني قهوة

قهوتها ب100 درهم متلفزة، وانا في جيبي كلها عشرين درهم.

خشيت القهوة حقتها طلعت فوق في الطابق فيهو كراسي جلوس فخمة وشاشة كبيرة ومكيف وطربيزة

جيت قعدت جنبي قالت لي تشرب شنو قلت ليها قهوة، قالت لي بتشرب شيشة قلت ليها لا قالت لي طيب اعزمني شيشة، قلت ليها جدا تشربي شيشة طوالي الزيك انتي يستاهل ابتسمت وقامت جابت القهوة والشيشة.

قعدنا برانا نشرب في القهوة وهي تشرب في الشيشة، مستمتعين بلحظات جميلة، أجمل من لحظات شهر العسل الفي كسلا والقاهرة ومالبزيا شربت اربعة فناجين قهوة واكلت فيشار وبقينا نتونس.

والمدة طالت قامت سخنت القهوة وغيرت نار الشيشة وجأت تاني شربنا واستمتعنا اها هي جاها تلفون مهم قالت لي عن اذنك قلت ليها اتفضلي انا ذاتو ماشي

خليتها نزلت كدي طوالي شلت العشرين درهم ختيتن في الصينية، شغالة معاها بنت جات طالعة سريع لقت القروش عشرين درهم كلمتا قالت ليها السوداني دفع عشرين درهم.

المغربية جات طالعة سريع كوركت لي قالت ليش تدفع عشرين درهم الحساب 100 درهم انا اطارشتها ومشيت وهي تشيل وتكورك والناس كلها تعاين

اقرب ملف لفيت به طوالي مشيت بشارع نايف مشيت السبخه.

قلت تاني الشارع حق “فريج مرر” الفيهو قهوة المغربية دا ما بجي به ولا بمش فريج مرر ذاتو

الله ستر لو قبضتني كان فرجت فيني الناس وكان شالت تلفوني.

متابعات: (كوش نيوز)