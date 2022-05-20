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شاهد.. بطلة مسلسل “سكة ضياع” النجمة “روبي كمال” تطل بصور حديثة لها على فيسبوك وتطرح سؤالاً
أطلت بطلة مسلسل سكة ضياع، الممثلة السودانية روبي كمال، بصور حديثة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت تعليقاً مصاحباً للصور: ما دمُت تُحب، و تُسلم، وتؤمن فأنت من الأشخاص المحظوظين و سوف تكسب أكثر مما سوف يكسبه الجميع.
وكانت “روبي” التي ظهرت في دور “رشا” قد طرحت سؤالاً على صفحتها قالت فيه: اي المشاهد التي أعجبتك لـ”رشا ” في مسلسل سكة ضياع؟، وجاءت أبرز الإجابات جميع المشاهد التي ظهرت فيها مع عبادي، خاصة عندما أخذ لك حقك من مديرك بالشركة.
الخرطوم: (كوش نيوز)