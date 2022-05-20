ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار متفرقة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان توالي درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغري ارتفاعها الطفيف اليوم فى جميع أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في غرب ولاية البحر الاحمر وشمال غرب البلاد وتوقعات بهطول أمطار خفيفة الي متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ومن اهم معالم الطقس خلال ال24ساعة المقبلة تعمق منخفض السودان الحراري ويمر الفاصل المداري شمال كسلا وودمدني وجنوب الخرطوم والأبيض والفاشر ونيالا والجنينة. يكون الطقس صافيا ومشمسا في بورتسودان وعطبرة وشندي والخرطوم والفاشر والأبيض والنهود ونيالا وتتعرض كل من وادي حلفا وابوحمد وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة والجنينة لاتربة مثارة.

ويكون الطقس غائما جزئيا في كسلا وحلفا الجديدة والقضارف وود مدني والدويم وسنار وكوستي وام بنين وابو نعامة وزالنجي والضعين وبابنوسة وهناك أمطار رعدية في كادوقلي وتشهد رشاد والدمازين زخات خلال الفترة الليلية.

سونا