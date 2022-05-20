أمين حسن عمر: رحم الله جيرزلدا





توفيت جيرزلدا الطيب عن عمر تجاوز الخامسة والتسعين… حياة عامرة بالفن والأدب والرفقة الصالحة… و جيرزلدا هي زوج البرفيسور عبد الله الطيب ورفيقة دربه منذ أيام جامعة لندن… وهي أمرأة تعشق الفنون والرسم والأدب… ولها بحوث وكتب في الفنون و الفنون الشعبية السودانية…. عاشت نصف عمرها زوجة مسيحية لبرفيسور عبد الله ثم أسلمت بعد إقتناع في العام.. 1977وصارت منذ ذلك الوقت رفيقة البرفيسور في حياته ودعوته للدين الحق. كرمتها حكومة السودان كما كرمتها الملكة اليزابيث وإعتبرتها سفيرة محبة بين السودان وبريطانيا..ألا رحم الله جيرزلدا وأحسن اليها فقد كانت رمزا للوفاء لزوجها وللسودان.

أمين حسن عمر