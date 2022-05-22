“فهد الأزرق” يكتب انطباعه عن الهجرة إلى الإمارات: “قنعت منها ما فيها شغل قدر الشغل الفيها قدر المصاريف”





كتب المؤثر الاجتماعي السوداني “فهد الأزرق” حول انطباعه عن الهجرة إلى الإمارات قائلاً : “قنعت منها ما فيها شغل قدر الشغل الفيها قدر المصاريف”.

وأضاف الأزرق في منشور على صفحته:

جاتني فكرة اعرس لي امراة موظفة عندها بيت دكتورة ولا مهندسه فتاة او مطلقه او ارمله حتى لو عمرها 40 سنة، منها اعف نفسي واعيش معاها باقي عمري دا وان شاء الله ربنا يرزقني منها بوليد ولا بنيه بساعدها في تربية الاطفال بوديهم الروضه لو بكو بسكتهم.

وأضاف: الحياة الزوجيه تفاهم وتناغم وتعاون وانسجام و شراكة استراتيجية، انا خلاص يئست من الحياة ومن التخطيط والتطوير والنظر إلى المستقبل برؤيا ثاقبة!

وختم:

اصبر علي جراحك فأن لم تستطع عبقرا

جاهد وكافح وبادر في الصباح ميسرا

ان الزمن صعبن فلا مستحيل منه مبهرا

لو كان الماضي لكان الحاضر غير مبشرا

الخرطوم: (كوش نيوز)