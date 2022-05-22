بالصور: البرهان يتفقد مراكز امتحانات شهادة الأساس بالخرطوم ويوجه القوات النظامية بترحيل الطلاب





تفقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية مراكز امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم والتي بدأت صباح اليوم الأحد 22 مايو بامتحان اللغة الإنجليزية.

وخلال زيارته لأحد المراكز بالخرطوم اطلع القائد العام على إجراءات تنظيم وسير الامتحانات، وتفاعل البرهان مع الطلاب الممتحنين وسألهم عن مدى استعدادهم وجاهزيتهم وهل الامتحان سهل أم صعب.

وبحسب رصد ” كوش نيوز”وجه القائد العام للقوات المسلحة جميع القوات النظامية بالمساعدة في نقل وترحيل الطالبات والطلاب الممتحنين لمرحلة الأساس لهذا العام إلى مراكز الامتحانات، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

وثمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان المجهودات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للإشراف على آخر امتحان لمرحلة الأساس بالسودان، وذلك بعد اعتماد نظام المرحلة المتوسطة عقب المرحلة الابتدائية، ووجه رسالة شكر وتقدير للمعلمين في ربوع السودان وكل العاملين في المجال التربوي والتعليمي وهم يعملون وسط تحديات الفترة الانتقالية ويحملون هم إعداد أجيال جديدة تساهم في بناء وتطور السودان.

الخرطوم – النيلين