الاتصالات السعودية تقود تحالفاً لتأسيس شركة حوسبة سحابية برأسمال 894 مليون ريال





تي سي”، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة eWTP Arabia للابتكار التقني المحدودة (eWTPA) وشركة علي بابا كلاود (سنغافورة) الخاصة المحدودة “علي بابا كلاود” والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي- “سكاي” والشركة السعودية لتقنية المعلومات- “سايت” لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال الحوسبة السحابية.

وقالت “إس تي سي” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن تأسيس الشركة الجديدة ينسجم مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية العامة، ويتوافق مع استراتيجية التوسع والنمو لـ”إس تي سي”، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتوطين خدمات الحوسبة السحابية فائقة السعة (hyperscaler) وسيقع المركز الرئيسي للشركة الجديدة في السعودية.

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