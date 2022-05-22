أردوغان يهنئ سيدات “وقف بنك” بإحراز بطولة أوروبا للكرة الطائرة





هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، فريق “وقف بنك” التركي بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام “وقف بنك” عبدي سردار أوستون صالح، والمدير الفني جيوفاني غويديتي، واللاعبات، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما نشر الرئيس أردوغان تغريدة عبر تويتر لتهنئة الفريق ببطولة اوروبا للكرة الطائرة.

وتوّج فريق نادي “وقف بنك” التركي بدوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على فريق إيموكو فولي الإيطالي في المباراة النهائية بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا بنتيجة 3-1.

وبهذا اللقب رفعت سيدات نادي “وقف بنك” رصيدهن إلى 5 بطولات، والكأس الحادي عشر على المستوى الدولي.

ويعد موسم 2021-2022 ذهبيا بالنسبة لسيدات “وقف بنك” بإحرازهن الكأس الخامسة في مختلف البطولات المحلية والعالمية.

وفي آخر 11 عاما، توجت الأندية التركية بدوري أبطال أوروبا لكرة الطائرة للسيدات 7 مرات.

العربية نت