الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 22263.98 نقطة





اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 22263.98 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد ارتفع حجم التداول من 3,615,360 جنيه إلي 11,063,680جنيه ، وارتفع ايضا عدد الأوراق المالية المتداولة من 35,450 ورقة مالية إلي 86,050 ورقة مالية ، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 8 صفقات الي 3 صفقات .

وشهدت حركة الاسعار في قطاع الاستثمار والتنمية استقرارا في سعر سهم شركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم (NAES) عند 67.90 جنيه ، وفي قطاع الصكوك والصناديق الإستثمارية استقرارا في سعر صك صندوق تمويل قطاع التعدين الاستثماري (FFMS) عند 1,008.60 جنيه.

سونا