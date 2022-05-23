وزير المالية يتعهد بمعالجة مشاكل المياة بغرب كردفان





تعهد الدكتور جبريل ابراهيم محمد وزير المالية السعي الجاد لمعالجة مشكلة المياه بمثلث العطش بولاية غرب كردفان.

وقال لدي مخاطبته اللقاء الجماهيري اليوم بمنطقة ام البدري بمحلية النهود بمناسبة افتتاح الخط الناقل لمياه ام البدري بمحلية النهود الي عيال بخيت بمحلية الخوي فيما يعرف بمشروع القرن. حيث قال وزير المالية انه يحس بمعاناة العطش في المناطق شبه الصحراوية بالبلاد ويصعب فيها الحصول على الماء وابان ان توفير المياه مسؤلية الدولة التي تعدُ من اولويات الحكومة وتليها خدمات التعليم والصحة . واوضح ان السودان اغني دولة افريقية ويحتاج لحسن ادارة الموارد وكيفية استغلالها مطالباً الجميع بالمحافظة على الامن والمساهمة في الاستقرار كما دعا لتجاوز الاحتكاكات والصراعات التي ارهقت ميزانية الدولة بجانب التفلتات الامنية ونادي الجميع لقيادة المبادرات والمساهمة في انشاء المشروعات وإسناد الدولة بالاستقرار. واكد الدكتور جبريل على ترفيع الوحدة الصحية بمنطقة ام البدري لمستشفى ريفي بجانب تكملة الخط الناقل الثاني للمياه. وكشف عن جهود الدولة في تنفيذ مشروع كهرباء الفولة الذي يعالج كل مشاكل الكهرباء بغرب السودان مشيراً لمساعي وزارته لتوفير التمويل اللازم في الايام القادمة. وطالب المجتمعات بالريف للاهتمام بالطاقة الشمسية والاستفادة منها في معالجة الكثير من المشاكل منادياً مربيي الماشية للإهتمام بالثروة الحيوانية وإنتاج الصمغ العربي لدعم الاقتصاد الوطني . من جهته اكد والي غرب كردفان المكلف خالد محمد احمد جيليه سعادة وفرحة مجتمعات قرى الخط الناقل بوصول المياه الى مناطقهم . وقال جيليه ان الولاية منتجة وتنقصها الخدمات وفي اولها المياه التي تعدُ الخطوة في الاستقرار المجتمعي. وابان ان الفترة القادمة هي للتنمية والخدمات وعلي المواطنين المساهمة في الاستقرار وحفظ الامن لكي تتفرغ الحكومة للتنمية وتنفيذ المشروعات مشيداً بكل من ساهم في إنجاح المشروع.

وكالة سونا