شاهد بالفيديو: فنانة شهيرة تغادر السودان وتعلن عدم رجوعها والجمهور يغازلها “اها يارشدي الجلابي “





ظهرت الفنانة هدي عربي في مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرتها البلاد والتي تبدو كانت بصدد إقامة حفلات في دولة خارجية، ولكنها ارادت ان تمازح من كان معها ويرغب في وداعها بذلك الفيديو المرح.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) غازلها الجمهور ممازحا “اها يارشدي الجلابي” وذلك عندما قالت “ماراجعه عشر مرات”، الجملة التي اشتهر بها المؤثر “رشدي الجلابي” وأصبحت مثار تداول واسع في أوساط السودانيين.

الخرطوم: (كوش نيوز)