الأرصاد: هذه أسباب العاصفة الغبارية.. ويجب على هؤلاء الأشخاص أخذ الاحتياطات اللازمة





أوضح المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة الغبارية لتؤثر على الأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض، كما أنها ستؤثر خلال الساعات القادمة على الجبيل والدمام والقطيف والظهران وما جاورها.

وكشف العقيل، أن سبب العاصفة الغبارية هي تقارب خطوط الضغط الجوي وفروقات درجات الحرارة، مبينًا أن سرعة الرياح وصلت اليوم لحوالي 70 كلم/س في مدينة رفحاء مع ساعات الصباح الباكر، وتكونت العاصفة الرملية مع انعدام الرؤية الأفقية على عرعر ورفحاء وشرق منطقة الحدود الشمالية.

وأكد أنه من الطبيعي في الفترات الانتقالية ما بين فصول السنة، أن تكثر التقلبات الجوية، خصوصا أننا على مقربة من الدخول في فصل الصيف، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد هدوءًا تدريجياً في الأجواء، ويبدأ بعدها موسم الأمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية. ونوه العقيل بأنه من الضروري في مثل هذه التقلبات الجوية أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة من يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي وبخاخات الربو، وعدم الخروج إلا للضرورة، وعلى قائدي المركبات عدم السفر وقت العواصف الرملية حتى انتهاء العاصفة، مع متابعة النشرات الجوية، متمنيًا للجميع السلامة ودوام العافية.

مزمز