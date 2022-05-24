مدافعاً عن ابنته الفنانة .. الموسيقار شاكر: ليزا فنانة لها وزنها في الساحة الفنية





قال الموسيقار شاكر عبد الرحيم رداً على بعض الكتابات التي تنتقد تجربة ابنته الفنانة ليزا (قرأت ما يثار في الصحف من انتقادات في الآونة الأخيرة وهي وجهات نظر احترمها بشدة، وردّي عليها أن ليزا شخصية فنية مستقلة لها ميول وفكر معين في طريقتها الفنية وانا كموسيقي وليس بصفتي كوالدها أعتقد أن ليزا من الشابات الموجودات في الساحة لها وزن وشخصية فنية معينة ولديها علاقة بالتكنيك الموسيقي، إضافةً الى أنني لم أفرض عليها دخول المجال الفني وأعتقد أن طريقتها الفنية هي خياراتها الشخصية.

صحيفة الصيحة