شاهد بالفيديو.. “رشدي الجلابي” من أحلام امتلاك سيارة توسان إلى “عربة لبن”





وثق مقطع فيديو لنجم تيك توك”رشدي الجلابي”، بقريته بالبطانة، وهو يستقل (عربة توزيع لبن) متهالكة، بعد تبدد أحلامه التي ظل يرددها بالعاصمة بامتلاك سيارة حديثة موديل العام “توسان”.

وأشار ملتقط الفيديو بضحكة ساخرة (لكن دي ما التوسان يا رشدي، مضيفاً رشدي راكب عربية اللبن بدلا عن التوسان).



وعاد نجم تيك توك المؤثر السوداني “رشدي الجلابي” إلى مسقط رأسه بقرية الأسيد، أخيراً بخفي حنين، بعد تأكيداته ومقولته الشهيرة التي سارت بها الركبان (مابرجع مابرجع 10مرات) إلا على توسان.

الخرطوم: (كوش نيوز)