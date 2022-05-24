حكومة اليمن: مصر توافق على تسيير رحلات من صنعاء للقاهرة





أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء موافقة مصر على طلبها بتسيير رحلات مباشرة بين صنعاء (الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي) والقاهرة وفقا لاتفاق الهدنة الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأعرب وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، عن الشكر للحكومة المصرية على تلبية الطلب.

وأوضح في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، أن الجهات المختصة في البلدين ستعمل خلال الأيام القادمة للتنسيق واستكمال الإجراءات الفنية لتسيير الرحلات.

وكانت مصر أعلنت، أمس الاثنين، السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تنفيذا لبنود الهدنة الأممية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزير سامح شكري “تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.

وأضافت أن غوتيريش “عبَّر عن خالص شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن”.

وفي مطلع إبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة أممية بين الحكومة والحوثيين تستمر شهرين وقابلة للتمديد، بدأت بوقف شامل لإطلاق النار، وشملت رفع القيود عن موانئ الحديدة وفتح مطار صنعاء، وفتح طرق تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.

ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أي شيء فيما يتعلق برفع حصارها المفروض على تعز، رغم مرور أكثر من خمسين يوماً على الهدنة التي شارفت على الانتهاء.

العربية نت