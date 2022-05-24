فولكر: تمّ اتخاذ خطوات إيجابية تهيئةَ لأجواء الحوار بالسودان





قال فولكر بيرتس رئيس البعثية الأممية بالسودان (يونيتامس) ، إنه تمّ اتخاذ خطوات إيجابية في إطار تهيئة أجواء الحوار بالسودان في الفترة من أواخر مارس حتى اليوم.

وقال فولكر “أفرجت السلطات السودانية عن 86 محتجزاً، من بينهم مسؤولون بارزون منتسبون إلى عمل ما يعرف بلجنة التفكيك”، منوها إلى أن الحوار لن ينجح إلا في بيئة مواتية وأنّ الأمر متروك للسودانيين .

وأثنى فولكر لدى تقديمه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم على جهود السلطات السودانية بإطلاق سراح المحتجزين مؤخراً باعتبارها خطوة مهمة نحو تهيئة الظروف المواتية وإعادة بناء الثقة.

وتناول تعقيدات المشهد السوداني، داعيا السلطات الحكومية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في إطار تهيئة الأجواء لإنجاح المحادثات الجارية حاليا لإنهاء الأزمة .

واوضح رئيس البعثة الأممية تقدم عدد كبير من الأحزاب السودانية والتحالفات السياسية بمبادرات لحل الأزمة السياسية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود اعتراف متزايد بالحاجة إلى حوار (مدني-عسكري) لإيجاد مخرج من الأزمة. ونوه إلى وجود مزيد من النقاش العام حول هذه المسألة.

وابان جهود الآلية الثلاثية للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) وإجراء محادثات أولية بين السودانيين، وإبداء جميع المكونات “تقريباً” -على حد تعبيره- استعدادها للمشاركة بشكل إيجابي في جهودنا التيسيرية، كما اشار الى عدم تجاوب بعض الاطراف السودانية للحوار للوصول الى اتفاق سياسي.

الخرطوم 24-5-2022 (سونا)