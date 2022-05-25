إدارة خزان سنار : جاهزون لري العروة الصيفية بالجزيرة





أعلنت إدارة خزان سنار إستعدادها لتوفير كافة طلبيات مشروع الجزيرة من مياه لري محصولات العروة الصيفية بعد إكتمال عمليات الصيانة الضرورية..

وأكد مدير إدارة خزان سنار المهندس أحمد عباس عوض الله في تصريح (لسونا) الفراغ من صيانة 40 بابا من أبواب الخزان السفلى والمستهدفة هذا العام، بجانب إكتمال عمليات الاغطية بالنسبة لترعتي الجزيرة والمناقل، مبيناً أن العمل جار في “التكسية” الحجرية.

وأكد َمهندس الصيانة الميكانيكية بخزان سنار المهندس هشام عمر إبراهيم إكتمال صيانة 40 بابا من أبواب الخزان السفلى مشيرا الى انه الحجم المستهدف سنوياً، موضحا أن عمليات الصيانة شملت تغيير الأقفال وإجراء عمليات التشحيم.

وقال إن عمليات الصيانة نجحت في إيقاف التسريب من الأبواب عبر تطبيق رؤية فنية سودانية مستحدثة غير مسبوقة إلى جانب صيانة باب الخطر بطول 17 متراً وإخراجه من جسم الخزان وإعادته بعد الصيانة، وكشف عن ترتيبات تجري الآن لكهربة جميع أبواب الخزان (80 باب) من الأبواب السفلى، إستعداد لمقابلة تصريف المياه عند قيام سد النهضة..

سونا