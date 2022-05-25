إحباط مخطّط لاغتيال”جورج بوش”





يدعى شهاب أحمد شهاب، يبلغ من العمر 52 عاما، مواطن عراقي موجود في الولايات المتحدة منذ عام 2020.

كشفت السلطات الأمريكية أن شخصا متعاطفا مع تنظيم الدولة الإسلامية خطط لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، بيد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أحبط مخططه.

ويقال إن المشتبه به، وهو من سكان ولاية أوهايو، سعى إلى تهريب عملاء عراقيين إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك من أجل تنفيذ العملية.

وأفادت وكالة بي بي سي، الأربعاء، أنّ المشتبه به رهن الاحتجاز ومثل يوم الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في ولاية أوهايو.

واستعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بمرشدين سريين ومراقبة إلكترونية لإحباط المخطط.

وتقول وثائق المحكمة إن المشتبه به، ويدعى شهاب أحمد شهاب، يبلغ من العمر 52 عاما، مواطن عراقي موجود في الولايات المتحدة منذ عام 2020 في انتظار الرد على طلب لجوئه.

باج نيوز