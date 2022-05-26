الخرطوم…التغيّر في أسعار المواد يتسبّب في توقف العمل بإحدى الطرق





الطريق يبلغ طوله 28 كلم، واكتمال تنفيذ 23 كلم منه.

كشف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن أنّ طريق أبرق الشيخ الأمين توقف العمل فيه بسبب توقف الشركة المنفذّة نتيجة التغيير في أسعار المواد.

والخميس، عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر، اجتماعًا حول منظومة الطرق الريفية بالخرطوم، من بينها مناطق شرق النيل.

وقال عثمان حمزة بحسب مكتب إعلام السيادة، الخميس، إنّه تمّ الاتّفاق على مواصلة العمل في طريق أبرق الشيخ الأمين، ليمتدّ إلى مناطق أبو زليق وأبو دليق وود أبو صالح.

وشدّد والي الخرطوم على ضرورة التشاور مع وزارات التنمية العمرانية والطرق لدراسة إمكانية ربط هذا الطريق بالولايات المجاورة، لا سيما ولاية القضارف وغيرها من الولايات. وأضاف” أهمية هذه الطرق تكمن في أنّ منطقة شرق النيل تعدّ منطقة إنتاج زراعي وحيواني، تمثلّ الشريان الرئيسي لإنسان ولاية الخرطوم في مجال الألبان”.

باج نيوز