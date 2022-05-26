حظر نقل القمح المحلي خارج الشمالية وعقوبات مشدّدة للمخالفين





يلغي أمر الطوارئ رقم (1) لسنة (2021م) الصادر بتأريخ الثالث من شهر مارس للعام الماضي علي أن تظل كافة الاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلى أنّ تعدل أو تلغي بأحكام هذا الأمر .

أصدر والي الشمالية الباقر أحمد علي، الخميس، قرارًا قضى بحظر نقل محصول القمح المنتج محليًا لخارج الولاية.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، أنّ القرار يحظر نقل أيّ كمية من محصول القمح المنتج محليًا لخارج الولاية، إلاّ بإذنٍ مكتوب من وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وأشار القرار إلى أنّه يستثني من البند الكمية التي تخصّص للانتفاع الشخصي.

وأوضح القرار أنّ عقوبة المخالفة تصل إلى عقوبة السجن عشر سنوات والغرامة بما لا يقلّ عن مائة ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية الشمالية ويجوز مصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية.

باج نيوز