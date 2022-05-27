4 فئات مستثناة من قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة





بدأت مراكز الضبط الأمني بمداخل العاصمة المقدسة في السعودية اعتبارا من يوم الخميس، في تطبيق قرار منع دخول المقيمين ممن لديهم إقامات صادرة من خارج جوازات العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه سيسمح لفئات محددة من الدخول وهم من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية:

– تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة،.

– هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

– تصريح عمرة.

– تصريح حج.

وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك.

وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف المليون مسلم من شتى أنحاء العالم.

البيان