حريق كهربائي جزئي يعطل محطة مياه في بحري





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن توقف جزئي لمحطة الصهريج بحري إثر عطل كهربائي مفاجئ.

وأوضح مدير مياه محلية بحري مهندس معتز صلاح الدين في تصريح صحفي اليوم، أن العطل نتج عن حريق كهربائي جزئي في طبلونات المحطة الرئيسة، وقال إن فريقاً هندسياً يعكُف الآن على عملية الصيانة، مشيراً إلى تأثر مناطق شمبات وكافوري والمزاد والشعبية والأجزاء الجنوبية من الحلفايا.

وتوقع عودة الإمداد إلى وضعه المعتاد في المناطق المتأثرة خلال الساعات القادمة، وأعرب عن اعتذاره للمواطنين في تلك المناطق عن ما يحدث لهم من مضايقات جراء نقص الامداد المائي.

صحيفة الصيحة