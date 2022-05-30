الإعلامية “الريان الظاهر” تعتذر على نحو مفاجىء عن تقديم برنامج شهير ومُشاهد بقناة النيل الأزرق





اعتذرت الإعلامية السودانية “الريان الظاهر” عن تقديم برنامج شهير، ومشاهد بقناة النيل الأزرق، لظروف عملها بقناة العربية، وفق مانقلت (كوش نيوز).

وكتبت الظاهر، على صفحتها: أحبابي لظروف العمل وبعض المشاريع الخاصة فشلت محاولاتي الجادة في إيجاد متسع من الوقت أقضي من خلاله أمتع ساعات الأسبوع عبر برنامج ألو مرحبا الذي ارتبطت به وجدانيا وبمشاهديه الأوفياء لسنوات من المحبة الصادقة والمتبادلة.

وأضافت: قدمت اعتذاري من تقديم البرنامج وقد حصلت على موافقة الإدارة الموقرة بقناة النيل الأزرق

تحياتي لأبناء السودان بالمملكة العربية السعودية أنتم من أسرة البرنامج وكل الجاليات السودانية بالخارج ولكل مراسلي ألو مرحبا في البلدان المختلفة هم سر نجاح واستمرارية البرنامج، وللمخرج الكبير أيمن بخيت، موضحة استمرار التواصل عبر bnfm بإذن الله

الخرطوم: (كوش نيوز)