شاهد بالفيديو: أستاذ رياضيات يقدم شرحا لطلابه بطريقة مذهلة يحظى بالإعجاب والإشادة ومتابعون”عايزين نرجع المدرسة تاني”





حظى استاذ رياضيات باحدى المدارس السودانية على الإشادة والإعجاب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهوره في فيديو يوثق لحظة شرحه لطلابه مسائل رياضية.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) إستطاع الأستاذ أن يحظى بإعجاب كل من شاهد الفيديو، لطريقته البسيطة في إيصال المعلومات للطلاب حتى ترسخ في أذهانهم.

العديد من التعليقات التي جاءت مصاحبة للفيديو حيث كتب الكثيرون الذين تطابق قولهم في إن مادة الرياضيات لم يستطيعوا فهمها لعدم وجود أستاذ مجتهد يشرحها بتلك الكيفية، ولكن جعلهم يفكرون في العودة إلي الدراسة مرة آخرى.

الخرطوم:(كوش نيوز )