



‏هجرة (مرعبة) للشعب السوداني مع استطالة أمد الصراع وحالة عدم الاستقرار المقصودة والمبرمجة ومستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف.

تراجيديا تجسدها حوادث غرق المراكب في البحار وشباب السودان هم الأكثر عدداً بين الضحايا.

الملايين من النساء والرجال والأطفال انتشروا في قارات العالم ودول الجوار.

‏لابد من وقفة (عاجلة) للعقلاء لتدراك مخاطر تفريغ السودان!.

خالد علي الاعيسر