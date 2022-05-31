بالصورة.. (قصة عصامية محفزة) عامل سوداني مُسِن يضرب المثل في العزيمة والإصرار بجلوسه لامتحانات شهادة الأساس هذا العام





في قصة محفزة تعنون للعصامية والعزيمة والإصرار، جلس عامل سوداني مُسِن، بولاية البحر الأحمر، لامتحانات شهادة الأساس هذا العام 2022، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

ويعمل “أبكر موسى بدري موسى”، عاملاً في مدرسة كرار كجر بنين، بمدينة سواكن، شرقي السودان، ويعد عاملا مثاليا، بكل ما تحويه الكلمة من معنى، في إخلاصه لعمله، وحُسن خلقه، حتى نال احترام الصغير قبل الكبير، ببساطته وتعامله مع الناس، وفق إفادة مقربين.

وكان “أبكر” قد حصل على جائزة العامل المثالي على مستوى المحلية، قبل سنوات، وضرب بذلك مثالاً يقتدى به في الجد والإصرار والعزيمة و الطموح.

سواكن: (كوش نيوز)