شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا “حتة” ينبطح على الأرض من أجل نجمة تيك توك الحسناء “علويا”





أظهر مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نجمة التيك توك الشهيرة “علويا” وهي تصطاد نجمة الوسشيال ميديا المعروف “حتة”.

وكعادتها في اصطياد النجوم فقد التقت “علويا” هذه المرة بالنجم “حتة” في اغنيتها الشهيرة والتي اشتهرت بها “شكلك بادي الريد جديد”.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعل “حتة” مع “علويا” عبر الجلوس على النجيلة التي ظهرا فيها, وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف ما قام به نجم السوشيال ميديا بالانبطاح في الأرض.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين