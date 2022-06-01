شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بفاصل من الرقص الجديد والمثير





عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أيام قلائل من ظهورها في مقطع فيديو قدمت خلاله رقصات أعلى المسرح.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت هدى هذه المرة لوحدها وذلك من خلف الكواليس أثناء استعدادها لصعود المسرح لإحياء حفل جماهيري.

الفنانة صاحبة الجماهيرية الكبيرة قدمت فاصل من الرقص لوحدها على أنغام أغنيتها الشهيرة (ما تجيبو لي سيرتو) حيث ظهرت سعيدة قبل لحظات من دخولها المسرح.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم اختلفوا في ارائهم وتعليقاتهم, حيث ترى فئة من المعلقين أن هدى عربي تتعمد إثارة الجدل برقصاتها التي وصفوها بالمثيرة.

فيما ترى فئة آخرى من المعلقين أن ما تقوم به الفنانة أكثر من طبيعي, خصوصاً وأنها اعتادت على الظهور بهذا الشكل, وأن رقصاتها جزء من استايلها وخفة دمها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين