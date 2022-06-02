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سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان

2022/06/02
دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 2 يونيو 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 568.00 جنيه
الريال السعودي : 151.46 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 607.76 جنيه
الدرهم الإماراتي : 155.61 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 155.70 جنيه
الجنيه الإسترليني : 710.00 جنيه
الجنيه المصري : 30.61 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/06/02