ركود وارتفاع أسعار الذهب بمجمع الخرطوم





يشهد سوق الذهب بالخرطوم ارتفاعًا في الاسعار بسبب ارتفاع أسعار العملات ويشهد السوق ركودا حادا في الحركة الشرائية مع وفره في العرض.

قال تاجر الذهب ابراهيم التاج في حديثه لـ( السوداني ) ان الاسعار تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجه لارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية ، مبينا ان سعر جرام الذهب التركي (40) ألف جنيه أما الكويتي(38) ألف جنيه فيما قفز سعر جرام الذهب البحريني إلى (37) ألف جنيه شاكيًا من ضعف القوى الشرائية،راهنا تراجع الاسعار بانخفاض سعر الصرف بالسوق الموازي والركود.

وأمن تاجر الذهب عبدالرحمن احمد على حديث سابقه بحدوث ارتفاع وكساد حاد يضرب اسواق الذهب ،وقال ان الذهب اصبح وسيلة للاستثمار لبعض المواطنين وقال ان الظروف الاقتصادية انعكست سلبا على غالب المواطنين الذين صاروا يلجأون لبيع مقتنياتهم من الذهب اكثر من الشراء ،مبينا ان سعر جرام الذهب التركي (40) الف جنيه أما سعر جرام الذهب البحريني (37)الف جنيه و الكويتي (38) الف جنيه وسعر الكسر (26) الف جنيه وسعر الخام (25) الف جنيه.

وفي ذات السياق قال تاجر ذهب بمجمع الخرطوم يحيى عثمان ان زيادة العملات بالسوق الموازي والبورصة انعكست على ارتفاع أسعار الذهب الخام والمشغول ما انعكس على تراجع القوى الشرائية ، مبينا ان سعر جرام الذهب البحريني المشغول (36-37) الف جنيه أما السعودي بسعر (32) الف جنيه ،واشار الى انتعاش حركة صرف الذهب بدلا عن الشراء.

السوداني