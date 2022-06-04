مهندس سوداني يكشف عن معلومات مهمة حول الشكاوى المتكررة من (تشققات المباني) في السودان





كتب المهندس مقاول/ قتادة أحمد سيد أحمد:

دائما بطرح قضايا وبنزل بوستات عن اكتر الاشياء البشتكو منها اغلب الناس، ألا وهي التشققات في المباني وخاصة اللودبيرنق: لماذا اللودبيرنق اكتر من الأعمدة بكون معرض للشقوق ؟!

لان اغلب مباني اللودبيرنق لاتنفذ بالطريقة الصحيحة.

تنقسم التشققات إلى: تشققات إنشائية و تشققات غير انشائية.

أولا نتحدث عن التشققات الإنشائية: وهي تشققات تحدث في العناصر الإنشائية التي لها دور كبير في سلامة المنشأة، مثال علي ذلك تشققات في (الابيام ، تشققات في الاعمدة ، وتشققات في الفاصل بين الأعمدة والحوائط ، وتشققات في الفاصل بين الابيام والمباني ، وتشققات في المباني في اللودبيرنق).

وهي تشققات اكثر خطورة، وتتفاوت تلك الخطورة من شق الي اخر ونوع الشق هل بزاوية ام شق افقي ام رأسي وعمقه.

ثانيا : تشققات غير انشائية:

وهي تشققات تكون غير خطرة في الغالب وتكون في شقوق شعرية لا تزيد مع الايام وتكون سماكتها صغيرة ناتجة عن عدة اسباب منها :

نوع الخلط الاسمنتية التي توجد فيها نسبة من الطين، او اسمنت تم تخزينه لفترة من الزمن او عدم رش البياض، الخ…

تكثر التشققات دائما في اركان الفتحات (ابواب ، شبابيك) وذلك لتركز الاجهادات في تلك المنطقة لذا ينصح بعمل بيم عتب بكامل الفتحات وذلك لتوزيع الاجهادات بالتساوي في كل الفتحات.

ملحوظة اخرى: هنالك اخطر انواع التشققات وهي التشققات التي تكون سماكتها كبيرة وعميقة في الحائط بزاوية ٤٥ في الربع الاول من الاسبان، وهي اخطر نوع من التشققات وتلك التشققات ناتج عن هبوط متفاوت للاساسات settlement

الخلاصة : اغلب التشققات يمكن معالجتها، ولكن هنالك تشققات يصعب علاجها الا الهدم.

الخرطوم: (كوش نيوز)