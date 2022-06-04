صحيفة (الراكوبة) تتعمد انتهاك حقوق النشر تجاه (كوش نيوز) في تصرف مُشين





ظلت صحيفة (الراكوبة) وغيرها من المواقع، تتعمد باستمرار انتهاك حقوق النشر والحق الأدبي تجاه المواد المنتجة من قبل صحيفة (كوش نيوز) في تصرف مُشين.

ورصدت (كوش نيوز) عدة انتهاكات متعمدة من (الراكوبة) لحقوق (كوش نيوز)، بنسخ موادها “الخاصة” دون ذكر المصدر، وكان آخرها بالأمس “تلميذة تحتضن معلمتها عقب الامتحان”، في حين تذكر معظم مصادر موادها المنسوخة من صحف أخرى، في تصرف مقصود وجائر تجاه (كوش نيوز).

تدين (كوش نيوز) هذا التصرف المُشين، من قبل صحيفة زميلة، كان عليها أن تراعي الحقوق الأدبية والمهنية تجاه رصيفتها، دون تجاهل غير مبرر، وتأسف لهذا السلوك غير اللائق.

الخرطوم: إدارة (كوش نيوز)