أصالة والمهندس طرب بنكهة خليجية





لم تكد شمس أول من أمس، تغمض عينها عن دبي، حتى خلعت قاعة كوكا كولا آرينا، عن نفسها ثوب الهدوء، لتطلق ليلة طربية بنكهة خليجية.

كانت ليلة مبهرة تميزت ببريق خاص، كفيلة بإغراء عيون كل أولئك الذين ولوا وجوههم ناحية القاعة، التي ضجت جوانبها بأصوات وألسنة عربية، تمثل المنطقة من المحيط إلى الخليج، انطلقت في فضاء المكان، لترحب بإطلالة الفنانة أصالة نصري، وزميلها ماجد المهندس، وهما نجمان سطعا في سماء الفن الخليجي والعربي، ليقدما معاً في القاعة، التي امتلأت عن بكرة أبيها بالمعجبين، ليلة طربية، تميزت بنكهتها الخليجية، حيث غلفت الليلة بالطرب والمواويل، التي تمددت على طول ساعات الحفل، الذي شهد التقاط «أفخم سليفي» بعدسة برنس الغناء العربي، ماجد المهندس، بينما كانت عيون صولا تجول بين الحضور بحثاً عن ولدها خالد الذهبي، في وقت استبق المهندس حفله بالكشف عن مفاجأة «فنية»، تمثلت في إطلاقه لكليب أغنية «يا كريم بالجفا»، التي صاغ حروفها الشاعر سعيد بن مانع، ووضع ألحانها د. طلال، وتولى توزيعها زيد عادل، وحمل الكليب بصمات المخرج سعيد الماروق.

«في عاصمة السعادة والأمان والجمال سنجتمع معاً»، هكذا وصفت أصالة نصري دبي، في تغريدة لها، أطلقتها على «تويتر» في وقت سابق للحفل، لتطل تالياً على جمهورها بفستان حيكت جوانبه بالجمال والفخامة، لتفتح أصالة أمام جمهورها أرشيفها الغنائي، حيث دغدغت فيه مشاعر الجمهور، بما قدمته من أغنيات رومانسية وذات إيقاع سريع، في وقت أكدت فيه مكانة دبي، وما تتميز به من قدرة على احتضان كافة صنوف الفن ونجوم الموسيقى العربية، لتطلق خلال وصلتها الغنائية، أغنيتها «شكراً»، التي استطاعت أن تحلق عالياً في الفضاء الإلكتروني، محققة نحو 29 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، فيما لم تبخل أصالة على جمهورها بعديد الأغنيات، وهي التي كتبت عبر «تويتر»: «شكراً يا حبايبي في دبي على السعادة الخالصة التي غمرتموني بها.. شكراً على شعور ما بعده شعور وإحساس ما مثله مثيل.. الله يجمعنا دائماً على الموسيقى المليئة حُبّ ووفاء».

لم تمض وصلة أصالة سريعاً، حيث كانت عيونها تبحث بين الجمهور عن ولدها خالد الذهبي، ففي مشهد طريف، أوقفت أصالة الحفل، لتسأل عن ابنها خالد، ليرد عليها من بين الجمهور مؤكداً تواجده بينهم.

حماس

لم تكد أصالة نصري تغادر المسرح حتى شق زميلها ماجد المهندس طريقه نحو الخشبة وسط عاصفة من التصفيق، التي استقبله فيها الجمهور، مشعلاً بذلك حماستهم جميعاً، وهو الذي طالما أبهج محبيه بما يقدمه من أغنيات، جلها ينتمي إلى «الرومانسية» وأخرى تحمل طابعاً إيقاعياً خاصاً، تفوح من بين ثناياه رائحة التراث الشعبي العراقي، ليكافأ المهندس جمهوره بأغنيته الجديدة «يا كريم بالجفا»، التي احتضنت دبي أعمال تصوير كليبها الغنائي، بينما لم تغب أغنيته «وعرفتك»، التي طرحها حديثاً عن الأجواء العامة للحفل، لا سيما أنها إحدى الأغنيات التي حصدت ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب»، كما لم تغب أغنياته القديمة عن الحفل، لا سيما تلك التي تتميز بنكهتها العراقية.

«برنس الغناء العربي» كان حاضراً على الخشبة بكل جوارحه، كما بدا مفعماً بالنشاط، ليكافئ الجمهور بالتقاط صورة السليفي، التي وصفها جمهوره عبر التواصل الاجتماعي بأنها «أفخم سليفي».

النيلين