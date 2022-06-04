(كاف) يخاطب الاتحادات الأفريقية ويحدِّد مهلة إرسال تراخيص الأندية





وجّه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، خطاباً لجميع الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية، أكد خلاله ضرورة إرسال ملف تراخيص الأندية التي ستشارك في المسابقات الأفريقية “دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية” في موعد أقصاه 30 يونيو الحالي، كموعد نهائي لتلقي الملفات.

وقال نص خطاب (كاف) إلى الاتحادات الأفريقية: “نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الموعد النهائي المحدد للحصول على ملف تراخيص النادي قد تحدد رسمياً يوم 30 يونيو ولكن هذا الموعد مستقل عن الموعد الجاري تحديده وخاص بمشاركة أو تقديم أسماء الأندية المُزمع مُشاركتها في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل 2022/ 2023 وكذلك بعيد عن مواعيد قيد وتسجيل اللاعبين في نظام المسابقات على سيستم CMS الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وطلب الاتحاد الأفريقي من الاتحادات الوطنية مُتابعة خطوات منح الرخصة مع الأندية المرشحة للمشاركة.

وشدّد (كاف)، تأكيده للاتحادات على ضرورة منح جميع الأندية فرصة تقديم ملف الرخصة خاصّةً التي لديها فرصة للتأهُّل إلى مسابقات الأندية الأفريقية على أساس الجدارة الرياضية، بغض النظر عن حالة إكمال الدوري المحلي أو الكأس أم لا، وطلب كاف من الاتحادات القيام بمهامها في متابعة ملفات الأندية والمساعدة في تقديمها، حيث يجب على كل اتّحاد عضو إكمال ما يلي:

1- دعوة الأندية لتقديم طلب للحصول على ترخيص

2- متابعة ودعم الأندية أثناء إعداد وثائقها

3- تحديد موعد نهائي للأندية لاستكمال تقديم المُستندات

4- تنظيم عمليات تفتيش مُفاجئة للأندية بعد الموعد النهائي وقَبل اجتماع لجنة التراخيص في الاتحاد المحلي

5- ترتيب اجتماع للجنة للبت في ترخيص الأندية قبل تقديمه إلى “كاف”

6- تحديد فترة زمنية يمكن للأندية خلالها استئناف القرار في حالة النادي لم يتم منحه الترخيص

7- في حالة تقديم استئناف يجب ترتيب اجتماع للجنة الاستئناف في اتحاده المحلي

8- إبلاغ “كاف” بقائمة قرارات الترخيص لجميع الأندية يجب إكمال جميع الخطوات المذكورة قبل الموعد النهائي الذي حدّده “كاف” للاستلام وهو 30 يونيو 2022.

صحيفة الصيحة