السلطات في السودان تضبط”دانات متفجّرة”





يقول بشير مرسال والي جنوب دارفور، إنّ العملية رسالة لكلّ المتفلتين ومروّجي المخدرات.

أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور، عن ضبط 3 قطع سلاح ودانات متفجّرة”أربيجي” بحوزة 5 من المتهمين.

وقال مدير الشرطة بجنوب دارفور، محمد أحمد الزين، وفق وكالة السودان الرسمية، الأحد، إنّ الضبطية تمّت عبر معلومات سريّة ومتابعة دقيقة لفترةٍ طويلةٍ، حتى تمّ ضبط الجناة وبحوزتهم المخدّرات.

وأضاف” المخدّرات مجهّزة في (18) جوال ما يعادل (30) الف قندول حشيش، والمتهمين يعدّون لإخراجها من نيالا إلى جهات أخرى”.

باج نيوز