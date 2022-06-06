شاهد بالفيديو: بنك السودان المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة فئة الـ 1000 جنيه





أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقة فئة ال(1000) جنيه وفقاً لأحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002م وإستناداً الى سلطات البنك المركزي وإختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وإستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الإستقرار الإقتصادي .



وحدد البنك في منشور له اليوم عن إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنيه الجديدة بالمواصفات والعلامات التأمينية المصاحبة .

الخرطوم 6-6-2022 (سونا)