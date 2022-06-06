النيابة العامة في مصر تكشف تفاصيل خطف طالبة والاعتداء عليها





كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل خطف طالبة بمحافظة المنوفية والاعتداء عليها.

وأوضحت النيابة، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أنها أمرت بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها بمركز أشمون في المنوفية.

وكانت النيابة قد باشرت، أمس، تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضراً بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم على إثر ذلك، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم.

واستمعت إلى شهادة المجني عليها التي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكيناً في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسراً إلى مسكنه وتعديه عليها هناك.

واستجوبت المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيّاً على ذمة التحقيقات.

وقررت عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات من جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجاً على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفاً على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

البيان