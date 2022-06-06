البرهان: تأخير نتائج الحوار سيؤدي لمزيد من الأزمات





أَكّدَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أنهم يعلمون معاناة المواطن والضغوط المعيشية، وقال “ولكن بقليل من الصبر والتأني يمكن أن ننجز شعارات الثورة حرية.. سلام وعدالة”.

وأكّد البرهان خلال افتتاحه أسواق المؤسسة التعاونية للبيع المُخفّض بأم درمان اليوم، سعيهم لتحقيق الحرية والكرامة للشعب وأمانيه التي يرى أن يحكم بها، وقال “نحن كقوات مُسلّحة مُلتزمون بعهدنا مع الشعب بالخروج من العمل السياسي حال تحقّق الوفاق الوطني أو قيام الانتخابات”، مؤكداً دعمه للآلية الثلاثية التي ستنطلق أعمالها خلال اليومين القادمين- في إشارة للحوار المباشر-، وأضاف “ونعول على المصداقية في عملها والحرص على التوافق، وأي تأخير في النتائج سينتج عنه المزيد من الأزمات والمشاكل التي تزعجنا”، وأردف “كلنا مُنزعجون وننتظر التوافق بالسرعة المطلوبة”.

وجدّد الدعوة للوطنيين من أبناء الشعب من لجان المقاومة والأحزاب للعمل يداً واحدة للخروج بالبلاد من وهدتها الى بر الأمان ومن ثم الانتخابات، وقال البرهان إنّهم كقوات مسلحة حريصون للعمل مع الجميع للانتقال من مرحلة غير مقبولة إلى مرحلة متوافق عليها، وتابع “لم يَتبقَ لنا وقت كثير وأقصى حد لنا الانتخابات”، مؤكداً عدم حرصهم على تكوين حكومة لوحدهم، وقال “يجب أن نمضي مع مَن لديه الرغبة لمرحلة الانتقال، والانتظار يمثل المزيد من العذاب للمواطنين وسيظل التضخُّم والمخاطر الأمنية قائمة”، وأضاف “المخربون لهم أغراضٌ بأن لا تمضي البلاد إلى الأمام ويُروِّجون لمعلومات كاذبة يغذون بها العالم الخارجي”، وتابع “مافي شيء بخوِّفنا أو بمنعنا من تقديم الخدمة الواجبة علينا والاهتمام بمصالح المواطن ومعاشه أولى اهتماماتنا”.

في سياقٍ آخر، دعا للالتزام بالبيع المُخفّض للقضاء على السماسرة والوسطاء، مُشيراً إلى أنّ إقامتهم لأسواق البيع المُخفّض من أجل الشعب السوداني.

صحيفة الصيحة