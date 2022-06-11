سكان حي غزة بالخرطوم يحتجون على إقامة محطة للنفايات بجوار مساكنهم





احتج سكان حي غزة بالخرطوم، على إقامة مكب للنفايات بجوار مساكنهم، وترحيل مصانع إلى منطقة سافولا المجاورة تقوم بحرق وصهر البلاستيك والحديد وتلوث البيئة بالأبخرة والانبعاثات الكيمائية،.

ونفذ سكان الحي وقفة احتجاجية مطالبين بترحيل المصانع العشوائية ونقل مكب النفايات الذي تم ترحيله إلى منطقتهم

بعد ان اصبح يمثل مهددا بيئيا وامنيا .

وقال أحد سكان الحي ويدعى حسام لـ(الصيحة) إن المكب بات ملاذا للعصابات ومعتادي الاجرام، ويمثل ايضاً مهددا بيئيا خطيرا، وأن أغلب عربات النفايات تفرغ شحنات القمامة خارج المكب من الناحية الجنوبية بصورة غير قانونية.

واضاف بان مطالب سكان الحي تتلخص في ترحيل المصانع العشوائية التي حولت إلى منطقتهم، ووقف العمل بمكب النفايات.

وقال مواطن آخر من سكان الحي ويدعى علي ان المصانع التي شيدت بجوار مساكنهم تعمدت توصيل شبكات للمياه من الخطوط التي تغذي مساكنهم بشكل غير قانوني علما بأن بئر المياه حفرها مواطنو الحي عبر التبرعات.

ونبه إلى ان سكان الحي قاموا بفتح بلاغات في نيابة البيئة والمجلس الأعلي للبيئة ووزارة الصناعة وولاية الخرطوم دون جدوي.

صحيفة الصيحة