مسؤولة أمريكية لـ”مركزية الحرية والتغيير”: انتم لا وزن لكم





كشف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي – بشرى الصائم عن موافقة (قحت) على توسيع قاعدة المشاركة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تم الإنتهاء منها وستمضي على نار هادئة خوفا من ردة فعل الشارع.

وقال الصائم لـ(النورس نيوز) إن مسار حوار السلام روتانا سيمضي كما أن حوار الحرية والتغيير، سيمضي كذلك إلى حين التوصل إلى تفاهمات اخيرة.

ولفت إلى أن لقاء مركزية التغيير بالمكون العسكري جاء وفقا لضغوط من الإدارة الأمريكية على الطرفين خصوصا مركزية التغيير وقال إن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، قالت بالحرف لمركزية الحرية والتغيير “انتم لا وزن لكم”

الخرطوم – آية إبراهيم

النورس نيوز