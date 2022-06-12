تطورات في قضية مقتل الفريق بريمة والدفاع يعبر عن “مخاوف”





قررت المحكمة اليوم، إجراء زيارة ميدانية إلى سجن كوبر القومي يوم الخميس المقبل، للوقوف على الأوضاع الصحية والقانونية للمتهمين بقتل الفريق شرطة علي بريمة، وعلى رأسهم المتهم الأول محمد آدم (توباك).

ويواجه محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، وطبيبة ثلاثينية، الإتهام بمخالفة نص المادتين (21) الإشتراك الجنائي و(130) القتل العمد للفريق شرطة علي بريمة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

وبرّرت المحكمة زيارتها ووقوفها ميدانياً على مقر حبس المتهمين خاصة المتهم الأول (توباك) يوم الخميس القادم الموافق (15 يونيو الجاري) الساعة التاسعة صباحاً، باستخدام صلاحياتها وسلطاتها المنصوص عليها في المادة (28) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص “يجوز للقاضي أو وكيل النيابة كل حسب الاختصاص دخول السجن وتفتيشه والوقوف عليه”، كما أمرت المحكمة بإخطار رئيس السجن القومي كوبر بزيارة قاضي المحكمة التفتيشية للسجن، بجانب مد رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم بصورة من قرارها حول ذلك.

وفي السياق، وافقت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، على طلب الدفاع بتأجيل السير في إجراءاتها وسماع المتحرين في الدعوى وذلك لحين صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف حولها، ونبّهت إلى أن من يتضرّر من تعطيل الإجراءات هم المتهمون، فضلاً عن أن تأجيل السير في إجراءات المحاكمة لا يخدم العدالة، وأن تأخير سماع المتحرى يقوم على مسألة قانونية في غاية الأهمية.

وعلى الصعيد، كشفت المحكمة، عن تشكيل لجنة أطباء إخصائيين بالقمسيون الطبي وعرض المتهمين للكشف عليهم حال تعرّضوا للتعذيب خلال التحريات معهم من عدمه، ونوّهت المحكمة إلى أنه وحتى تاريخ الجلسة لم تصل نتيجة تقارير فحص المتهمين بواسطة القمسيون الطبي.

من جانبها، أبدت هيئة الدفاع عن المتهم الأول (توباك) تخوّفها من اغتياله أو توريطه في جريمة وذلك عقب حبسه بقسم ما يسمى بالغربيات في السجن القومي كوبر وهو مخصص للمحكومين بالإعدام، ونبّهت هيئة الدفاع المحكمة بأن أحد المحكومين بالإعدام طالب بحبس (توباك) داخل زنزانة معه.

صحيفة الصيحة