غياب بكري حسن صالح ودفاعه يرجئ محاكمته في قضية تهريب محكوم





تغيب النائب الأول الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، ورئيس هيئة الدفاع عنه عبد الباسط سبدرات عن الحضور اليوم امام المحكمة، وذلك في قضية اتهامه بجانب آخرين، بتهريب النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات.

ويواجه بكري ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، ومدير عام السجون الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، الإتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وكشفت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الأوسط ام درمان برئاسة قاضي الاستئناف حسن ابراهيم، عن تلقيها افادة طبية من سلطات السجن القومي كوبر تفيد بإستشفاء المتهم الثالث (بكري) بمستشفى علياء الطبي مما حال دون إحضاره امام المحكمة.

من جانبها، كشفت المحكمة عن غياب ممثل الدفاع عن المتهم من الظهور امامها وذلك لعدم إعلانه بموعد إنعقاد جلسة اليوم.

فيما مثل امام المحكمة بقفص الاتهام المتهم الأول مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، والمتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين.

وحددت المحكمة جلسة أخرى مطلع الاسبوع المقبل لمواصلة السير في اجراءات الدعوى الجنائية.

صحيفة الصيحة