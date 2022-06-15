هند طه: “أجد نفسي في المراقبة الجوية”





أكدت الطالبة بكليه الخرطوم للطيران والتكنولوجيا “بكالريوس إدارة طيران” هند طه عن رغبتها العمل في المراقبه الجوية التي نوهت إلى أنها تجد نفسها فيها من واقع أهميتها وحيويتها.

وأشارت إلى أن المراقبة الجوية تتكون من أبراج المراقبة، الاقتراب، ومركز المراقبه الجوية، مشيرة إلى أن مهامها الفصل بين الطائرات في الجو وفي الأرض وكل المحركات الأخرى من سيارات أو بشر و أي آليات،علاوة على تنظيم الحركه الجوية لتفادي الصدام.

ولفتت إلى أن المراقبة الجوية تؤدي أدوار في غاية الأهمية منها تنفيذ السيادة الجوية بتطبيق القوانين في سجل الدولةرعلي اطائرات العابرة والقادمه من خارج الدولة والتي تغادر منها.

وأوضحت أن لكل قسم مسؤليات، مشيرة إلى أن مهمة البرج للطائرات الهابطة والتي تقلع،واضافت:في مرحلة معينة تحوُل الطائره لقسم الاقتراب ومنه لمركز المراقبه الجوية المسئول عن كل الأجواء السودانية.

وتؤكد أن منسوبي المراقبة الجوية في السودان يؤدون مهامهم على درجة عالية من التميُز والاحترافية، ولفتت إلى أن احتلال السودان مرتبة متقدمة في الملاحة الجوية على مستوى أفريقيا يؤكد امتلاكه الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة والمعدات الحديثة.

الخرطوم:طيران بلدنا