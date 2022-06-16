تعرف على المواصفات والعلامات التأمينية.. بنك السودان يطرح رسميا الورقه فئة الألف جنيه للتداول





طرح بنك السودان المركزي رسميا الورقة النقدية الجديدة من فئة الألف جنيه للتداول في العاصمة والولايات، ووفقاً لأحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002، وإستناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وإستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وحدد البنك في منشور له مؤخرا عن إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنيه بالمواصفات والعلامات التأمينية المصاحبة وشمل الورقة فئة الـ(1000) جنيه ببيان أبعاد الفئة الجديدة بطول 160 مليمتر و74 ملمتر كما نص البيان بالمواصفات الخاصة بالفئة الجديدة المتمثلة في صقر الجديان بالعلامة المائية والمنقوش فيها رقم العملة (1000) إضافة إلى صورة فوتوغرافية منقوش فيها زهر الكركدي .



كما تحتوي الواجهة على صورة لصومعة غلال مكتوب عليها الرقم (1000) أعلى اليسار وأدني اليمن والرقم المتسلسل يوجد أعلى اليمن وأسفل الشمال وتحتوي الواجهة الأمامية على شريط تأمين متحرك، كما يتضمن الملمس الخشن للورقة عبارة (بنك السودان المركزي) بالإضافة إلى نقش 1000، وتتضمن الناحية الخلفية للورقة رسومات لمزارعين وصورة لجبل مرة وجبال التاكا وقندول دخن.

الخرطوم 15-6-2022 (سونا)