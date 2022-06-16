الخرطوم على موعد مع عصر القوة الرقمية .. البرنامج الجماهيري الكبير





تستعد العاصمة السودانية لاستقبال حدث جماهيري مهم وبرنامج بعنوان: عصر القوة الرقمية، يتحدث فيه الدكتور أمين علي عبدالرحمن، وذلك في صالة ميريلاند بالخرطوم يوم السبت 18 يونيو 2022.

والبرنامج عبارة عن فعالية ضخمة للحديث عن قوة وأهميّة التقنية الرقمية في العصر الحالي، وتأثيرها المجتمعي، وتستهدف العاملين والمهتمين بمجالات الإعلام والتسويق وريادة الأعمال والمشاريع والتطوع والعمل الخيري والإنساني، والتحول الرقمي وأمن المعلومات والخدمات الذكية، ويتم من خلالها كشف العديد من الأسرار الخاصة بالعالم الافتراضي والقوة الرقمية.

ويعتبر دكتور أمين – مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة – من أقدم العاملين في مجالات الإعلام الرقمي والتسويق الرقمي وأمن المعلومات في الوطن العربي وإفريقيا، وصاحب خبرة عملية تمتد إلى 22 عاماً، كما أنه أول من أنشأ موقع للتجارة الإلكترونية بالسودان وبوابات إعلامية كُبرى، وله إسهامات متعددة في المجالات الرقمية، وتقديم البرامج التدريبية والتوعوية.

وانتشر في الأيام الماضية هاشتاق باسم #عصر_القوة_الرقمية ووجد تفاعل كبير وتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل الإعلاميين ضيوف شرف البرنامج، والذين ستمثلهم في المنصة الإعلامية الكبيرة هبة المهندس، مع التذكير بأن الفعالية تقوم بتقديمها الإعلامية بقناة النيل الأزرق نعمة عثمان.

وقال دكتور أمين علي لـ “كوش نيوز” بأن عصر القوة الرقمية عبارة عن مبادرة مجتمعية ضخمة لنشر ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنية، وتذكير لأهمية التواجد الرقمي الشخصي والمؤسسي، خاصة وأن السودان من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أدخلت تقنية الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال لخدمة المؤسسات والأفراد.

وتستعد مجموعة من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية لتغطية برنامج “عصر القوة الرقمية”، إضافة إلى النقل المباشر على المنصات الرقمية.

الخرطوم “كوش نيوز”