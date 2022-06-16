جرائم وحوادثسياسية
الموافقة على محاكمة عبد الرحيم محمد حسين غيابياً
وافقت المحكمة، على محاكمة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، غيابياً خلال انعقاد جلسات محاكمته في الدعوى التي دوِّنت ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لاتهامه بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال، إلى حين تماثله للشفاء.
وعزت المحكمة محاكمة المتهم (عبد الرحيم) غيابياً وذلك بعد أن تسلَّمت تقريراً طبياً من أطبائه المعالجين يؤكدون خلاله إصابته بأمراض يستحيل معها حضوره إلى المحكمة ومثوله أمامها لمحاكمته.
فيما أمرت المحكمة رئيس هيئة الدفاع عن المتهم إحضار تقرير طبي كل أسبوع عن حالة المتهم.
صحيفة الصيحة
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