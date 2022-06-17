بيان من الشرطة بشأن مقتل الطبيبة الصيدلانية بنهر النيل





قالت الشرطة، إنه في جريمة قتل شنعاء هزّت مجتمع محلية الدامر بولاية نهر النيل ظهر الخميس، أقدم المدعو (م. م. ع) على مهاجمة صيدلية مكة بالسوق الجديد بالدامر وقام بتسديد اثنتين وثلاثين طعنة في جسد الصيدلانية سعاد عبد المنعم داخل الصيدلية، حيث كانت تمارس عملها المعتاد بالصيدلية ولاذ بالفرار.

وأضافت في بيان صحفي، بأن مواطنين كانوا بالقرب من مكان الحادث تمكنوا من القبض على الجاني واقتياده إلى قسم شرطة الدامر الأوسط وإسعاف المعتدى عليها لمستشفى الدامر حيث فاضت روحها إلى بارئها متأثرةً بجراحها وتم تحويل الجثمان للمشرحة واتخاذ إجراءت قانونية في مواجهة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي- القتل العمد.

ونوّهت الشرطة في بيانها، إلى أنها تباشر تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، بأن المتهم بعد ارتكابه للجريمة تلاحظ عليه حالة من الهلوسة وفقدان الوعي.

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