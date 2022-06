تطورات مثيرة في قضية نجم مانشستر يونايتد راشفورد ضد الطالب المصري

تنظر محكمة مصرية في دعوى مقدمة من ماركوس راشفورد نجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، ضد طالب في محافظة الشرقية، بتهمة “سب وقذف واستخدام ألفاظ عنصرية”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال سيد سلامة محامي الطالب المصري، إن اللاعب الإنجليزي اتهم موكله بالإساءة إليه من خلال كلمات عنصرية والتنمر وتهديده في تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سلامة في تصريحات لبرنامج “الدرجة التالتة” على أحد القنوات المصرية: “الطالب جاءني وقال لي أنا مرفوع عليّ قضية من ماركوس راشفورد، وأنا لم أصدقه في البداية، وأخبرني أن القضية هنا، واللاعب الإنجليزي قام بعمل توكيل لمكتب محاماة في مصر، وتعجبت أن النجم الإنجليزي قرر مقاضاة مُشجع في قرية مصرية”.

وتابع: “10 محامين ترافعوا في القضية ضد الطالب لصالح راشفورد، لدرجة أن المحكمة كانت متعجبة من القضية، والجلسة استغرقت فترة طويلة؛ بسبب مرافعة المحامين”.

Sorry, the video player failed to load.(Error Code: 101102)

وأكد أن محامي راشفورد طالبوا بتعويض مؤقت 15 ألف جنيه ثم سيطالبون بالتعويض الذي يريده.

وقررت محكمة المنصورة، الخميس، تأجيل القضية إلى جلسة 7 يوليو القادم، بحسب تصريحات المحامي.

وبحسب موقع “كورة” الرياضي، فإن نادي مانشستر يونايتد كان قد وجه الشركات التي ترعى حسابات اللاعبين بالإبلاغ عن أي رسالة قد تظهر على أنها إهانة لهم أو تحمل أي كلمات عنصرية ردا على موجة العبارات المسيئة والانتقادات العنصرية التي وصلت لأسر اللاعبين وزوجاتهم خلال الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن هذه الشركات هي من حركت الدعوى الخاصة براشفورد ضد الطالب المصري، وليس اللاعب بنفسه.

البيان